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В Перми установили зону КРТ в микрорайоне Комсомольский

Площадь реновации составит 22 га.

Источник: Комсомольская правда

Комиссия по землепользованию и застройки одобрила установление зоны комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне Комсомольский в Перми. С соответствующим заявлением обратился краевой Минстрой, пишет Business class.

Реновации подлежит участок, ограниченный улицами Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. Общая площадь территории составляет 22,16 га. На этих землях планируется возвести жилье и необходимую социнфраструктуру. Срок реализации проекта составит 15 лет с момента заключения договора о КРТ.

Сейчас на данной территории расположены 42 аварийных многоквартирных дома. Также планируется снести 22 нежилых объекта. Общая площадь жилого фонда превышает 41,9 тыс. кв. метров.

ЖКХ