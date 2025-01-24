В Перми установили зону КРТ в микрорайоне Комсомольский

Реновации подлежит участок, ограниченный улицами Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. Общая площадь территории составляет 22,16 га. На этих землях планируется возвести жилье и необходимую социнфраструктуру. Срок реализации проекта составит 15 лет с момента заключения договора о КРТ.