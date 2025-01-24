Пособия по уходу за ребенком до трех лет вырастут на 10% в Беларуси с 1 февраля

В Беларуси увеличиваются пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Так, с 1 февраля в республике будут увеличены размеры пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. В итоге в период с 1 февраля по 31 июля 202-го размер пособий по уходу за ребенком до трех лет на первого ребенка будет составлять 861,42 белорусского рубля, они увеличатся на 83,61 белрубля.
Пособия на второго и последующих детей будут составлять 984,48 белрубля, что на 95,56 белрубля больше. А на ребенка-инвалида пособия вырастут на 107,5 белрубля до 1107,54 белрубля.
— Размеры пособия выросли на 10,8%, — отметили в пресс-службе Минтруда.
Напомним, что в Беларуси размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет пересчитываются дважды в год.
Ранее также президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий на 10% с 1 февраля.
Тем временем власти Беларуси выделят 7 млрд рублей на улучшение жизни белорусов в 9 районах.
А еще средняя зарплата выросла более чем на 362 рубля в Беларуси.