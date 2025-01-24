Пособия по уходу за ребенком до трех лет вырастут на 10% в Беларуси с 1 февраля

Так, с 1 февраля в республике будут увеличены размеры пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. В итоге в период с 1 февраля по 31 июля 202-го размер пособий по уходу за ребенком до трех лет на первого ребенка будет составлять 861,42 белорусского рубля, они увеличатся на 83,61 белрубля.