В Молдавии удивились терпению «Газпрома» в вопросах поставок газа

«Все эти декларации (президента Молдавии Майи) Санду и Ко об отсутствии долга, опирающиеся на результаты так называемого международного аудита, есть просто вранье. Долг есть… Будь на их месте любая другая западная компания, думаю, долга бы не было. Там механизм работает просто: не заплатил — поставки прекращаются», — написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).