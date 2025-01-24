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На контроле властей: работникам закрывающихся цехов «Глории Джинс» помогут устроиться на другие предприятия

Ростовская область, 24 января 2025. DON24.RU. Более 2000 работников производств на швейных фабриках, принадлежащих «Глории Джинс» (Gloria Jeans), в Шахтах и Новошахтинске получили уведомление об увольнении связи с оптимизацией.

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев сообщает в своем телеграм-канале, что регион ищет возможности трудоустроить этих сотрудников на другие швейные предприятия области.

«При необходимости центры занятости обеспечат переобучение», — пишет Андрей Савельев.

Донские власти прорабатывают разные варианты трудоустройства на совещаниях со службой занятости, инспекцией труда и другими организациями.

Также ведутся переговоры с потенциальными инвесторами о приобретении фабрик в Шахтах и Новошахтинске.