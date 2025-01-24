На контроле властей: работникам закрывающихся цехов «Глории Джинс» помогут устроиться на другие предприятия

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев сообщает в своем телеграм-канале, что регион ищет возможности трудоустроить этих сотрудников на другие швейные предприятия области.
«При необходимости центры занятости обеспечат переобучение», — пишет Андрей Савельев.
Донские власти прорабатывают разные варианты трудоустройства на совещаниях со службой занятости, инспекцией труда и другими организациями.
Также ведутся переговоры с потенциальными инвесторами о приобретении фабрик в Шахтах и Новошахтинске.