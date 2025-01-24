Поддельное сливочное масло нашли в Свердловской области

Екатеринбургского предпринимателя уличили в фальсификации сливочного масла. Экспертиза показала, что ИП Мухамадеев М. Ф указал недостоверный состав масла сладко-сливочного несоленого «Традиционного» с массовой долей жира 82,5%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
— Предприниматель провел испытания образцов своей продукции в неаккредитованной лаборатории, заключения которой являются сомнительными, так как не соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности пищевой продукции», — рассказали в областном ведомстве.
В продукции были выявлены жиры немолочного происхождения. Однако этой информации на этикетке указано не было. Это вводило потребителей в заблуждение. В связи с этим товар был снят из выпуска в оборот.
Отмечается, что это не первый инцидент с фальсификацией молочных продуктов у этого предпринимателя. В октябре 2024 года в продукции нашли подмену молочных жиров растительными. В ноябре того же года ведомством были признаны недействительными девять деклараций на сливочное масло.