Поддельное сливочное масло нашли в Свердловской области

Отмечается, что это не первый инцидент с фальсификацией молочных продуктов у этого предпринимателя. В октябре 2024 года в продукции нашли подмену молочных жиров растительными. В ноябре того же года ведомством были признаны недействительными девять деклараций на сливочное масло.