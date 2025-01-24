The Atlantic: США стремятся доминировать в сфере искусственного интеллекта

Согласно статье, Stargate («звездные врата» в переводе с английского) — это не новая федеральная программа, а скорее частное предприятие, объединяющее указанные три компании с другими лидерами в области искусственного интеллекта, такими как Microsoft и Nvidia. Председателем новой компании станет Масаёси Сон из SoftBank, а OpenAI будет отвечать за операционную деятельность. Stargate в следующие четыре года потратит 500 млрд долларов на строительство в США центров обработки данных, электростанций и другой цифровой инфраструктуры, рассчитывая на создание более совершенных моделей искусственного интеллекта.
Во время брифинга Трамп зачитал заявление, которое, по всей видимости, подготовили технические руководители. «Это грандиозное мероприятие — громкая декларация уверенности в потенциале Америки при новом президенте».
Стоявшие рядом руководители технологических компаний согласились с ним, рассказав о потенциале искусственного интеллекта в создании лекарств от рака и болезней сердца.
Трамп подчеркнул, что его роль заключается в том, чтобы приветствовать эти компании и убраться с дороги: «Мы собираемся упростить (регулирование), насколько это возможно… Мы хотим, чтобы (ИИ) был в нашей стране», — подчеркнул он.
Но проект Stargate разрабатывается уже давно, и строительство центров обработки данных, электростанций и линий электропередачи в США идет полным ходом.
Когда Трампа спросили, отменит ли он этот указ Байдена, он ответил: «Нет, я бы этого делать не стал. Мне кажется, что этот проект я бы одобрил».
Однако в первый же день его президентства проект Stargate показал, что новый глава Белого дома пошел на поводу у Китая, Microsoft, OpenAI и Байдена одновременно, то есть на поводу у иностранного конкурента, технологических гигантов и политического соперника, которых он нещадно поносил в 2020 году.