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The Atlantic: США стремятся доминировать в сфере искусственного интеллекта

Дональд Трамп в понедельник представил Stargate — новую компанию, которая инвестирует 500 млрд долларов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в США. Об этом он заявил в ходе выступления в Белом доме, находясь в окружении руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ Open AI. Трамп позиционирует этот проект как часть программы по созданию «сверхразумных машин» и гарантированию господства США в сфере ИИ, пишет The Atlantic.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Stargate («звездные врата» в переводе с английского) — это не новая федеральная программа, а скорее частное предприятие, объединяющее указанные три компании с другими лидерами в области искусственного интеллекта, такими как Microsoft и Nvidia. Председателем новой компании станет Масаёси Сон из SoftBank, а OpenAI будет отвечать за операционную деятельность. Stargate в следующие четыре года потратит 500 млрд долларов на строительство в США центров обработки данных, электростанций и другой цифровой инфраструктуры, рассчитывая на создание более совершенных моделей искусственного интеллекта.

Во время брифинга Трамп зачитал заявление, которое, по всей видимости, подготовили технические руководители. «Это грандиозное мероприятие громкая декларация уверенности в потенциале Америки при новом президенте».

Трамп представил «Звездные врата» как победу своей программы «Америка превыше всего», намекнув, что данный проект может привести к появлению сверхразумных машин.

Стоявшие рядом руководители технологических компаний согласились с ним, рассказав о потенциале искусственного интеллекта в создании лекарств от рака и болезней сердца.

Но проект может быть не столько вотумом доверия к концепции Трампа по поводу Америки, сколько последним признаком капитуляции страны перед индустрией ИИ, которая неоднократно настаивала на смягчении регулирования и ссылалась на призрак Китая, чтобы расчистить путь для быстрого развития.

Трамп подчеркнул, что его роль заключается в том, чтобы приветствовать эти компании и убраться с дороги: «Мы собираемся упростить (регулирование), насколько это возможно… Мы хотим, чтобы (ИИ) был в нашей стране», — подчеркнул он.

Но проект Stargate разрабатывается уже давно, и строительство центров обработки данных, электростанций и линий электропередачи в США идет полным ходом.

За несколько дней до окончания своего президентского срока Джо Байден подписал указ о «продвижении лидерства Соединенных Штатов в области инфраструктуры искусственного интеллекта», который открывает возможности для строительства центров обработки данных на федеральных землях.

Когда Трампа спросили, отменит ли он этот указ Байдена, он ответил: «Нет, я бы этого делать не стал. Мне кажется, что этот проект я бы одобрил».

По мнению Трампа, победа в гонке генеративных ИИ станет демонстрацией его геополитической и экономической мощи.

Однако в первый же день его президентства проект Stargate показал, что новый глава Белого дома пошел на поводу у Китая, Microsoft, OpenAI и Байдена одновременно, то есть на поводу у иностранного конкурента, технологических гигантов и политического соперника, которых он нещадно поносил в 2020 году.

технологии
Трамп Дональд