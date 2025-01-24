The Atlantic: США стремятся доминировать в сфере искусственного интеллекта

Согласно статье, Stargate («звездные врата» в переводе с английского) — это не новая федеральная программа, а скорее частное предприятие, объединяющее указанные три компании с другими лидерами в области искусственного интеллекта, такими как Microsoft и Nvidia. Председателем новой компании станет Масаёси Сон из SoftBank, а OpenAI будет отвечать за операционную деятельность. Stargate в следующие четыре года потратит 500 млрд долларов на строительство в США центров обработки данных, электростанций и другой цифровой инфраструктуры, рассчитывая на создание более совершенных моделей искусственного интеллекта.