Минархитектуры: живущие под Минском активнее используют строительную амнистию

В Министерстве строительства и архитектуры сказали о том, что активнее других пользуются привилегиями строительной амнистии белорусы, проживающие под Минском, сообщил телеканал «Первый информационный».
Глава Минстройархитектуры рассказал, что Минская область стала самой активной по количеству граждан, которые проявили желание зарегистрировать свои жилые постройки в рамках строительной амнистии.
Еще Пархамович обратил внимание на вовлеченность в процесс узаконивания самовольных жилых построек жителей запада Беларуси — Брестчины и Гродненщины, где исторически строят больше индивидуального жилья.
Ранее мы писали о том, что в Беларуси строительная амнистия продлена до 1 января 2028 года.
А еще средняя зарплата выросла более чем на 362 рубля в Беларуси.