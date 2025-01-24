Поддержка шахмат вошла бизнес-стратегию Freedom Finance

«Казахстан — это не только нефть и газ. Это также большой человеческий капитал и инновационный потенциал, — отметил Турлов. — Уровень конкурентоспособности казахстанцев в шахматах очень высок, и я вижу ощутимый прогресс, который показывает национальная сборная от соревнования к соревнованию. У нас есть плеяда выдающихся юных шахматистов, которые еще заявят о себе на международной арене. И мы, как холдинг, рады предоставить этим талантливым ребятам возможность показать себя и добиться успеха».