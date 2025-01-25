Нацбанк определил курс евро и курс доллара на 25 января

Национальный банк обнародовал курсы валют на 25 января 2025 года, субботу. Так, курс российского рубля, курс евро и курс доллара не поменялись после пятницы, 24 января.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 25 января, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4162 белорусского рубля, 1 евро — 3,5574 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4121 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 24 января, курс доллара и курс российского рубля не изменились, как остался на прежнем уровне и курс евро.
А еще средняя зарплата выросла более чем на 362 рубля в Беларуси.