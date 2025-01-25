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Times: группа Queen попала в список крупнейших налогоплательщиков Британии

Первую позицию в списке издания занял инвестор Крис Хон.

Источник: Аргументы и факты

Британская рок-группа Queen попала в список 100 крупнейших налогоплательщиков Великобритании по итогам 2024 финансового года. Об этом сообщает издание The Times, ежегодно состовляющее рейтинг.

По информации газеты, в прошлом году компания Queen Productions, на тот момент в равных долях принадлежавшая Брайану Мэю, Роджеру Тейлору и Джону Дикону, а также сами музыканты заплатили в казну 11,8 млн фунтов стерлингов (14,7 млн долларов). В списке она заняли 92-ю строчку. Доходы компании за тот же период составили 39,5 млн фунтов стерлингов (49,3 млн доллара).

Основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко, который родился и получил образование в России, занял шестое место, хотя до этого он дважды возглавлял список. Размер его налоговых выплат составил 202,2 млн фунтов стерлингов (252 млн долларов).

Первую позицию в списке издания занял инвестор Крис Хон, который перечислил в бюджет Великобритании 339,5 млн фунтов стерлингов (423,8 млн доллара).

Ранее глава инвесткомпании Bridgewater Associates Рэй Далио заявлял, что рост расходов на обслуживание сделанных ранее займов, а также необходимость делать новые заимствования по еще более высоким ставкам могут привести к тому, что британское государство окажется в «долговой спирали смерти».

До этого группа депутатов Госдумы от партии ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает лишить иностранцев, работающих в России по трудовому договору или патенту, права на получение налоговых вычетов при уплате НДФЛ.