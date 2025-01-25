Times: группа Queen попала в список крупнейших налогоплательщиков Британии

По информации газеты, в прошлом году компания Queen Productions, на тот момент в равных долях принадлежавшая Брайану Мэю, Роджеру Тейлору и Джону Дикону, а также сами музыканты заплатили в казну 11,8 млн фунтов стерлингов (14,7 млн долларов). В списке она заняли 92-ю строчку. Доходы компании за тот же период составили 39,5 млн фунтов стерлингов (49,3 млн доллара).