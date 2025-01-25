«Это не патология»: подавляющее число жителей Владивостока не видит трагедии в переработках

«79% жителей Владивостока назвали бы себя трудоголиками», — пишет издание Primpress со ссылкой на сервис по поиску работы Superjob.
При этом, несмотря на распространенность этого мнения среди населения, большинство работодателей (64%) полагают, что их сотрудникам вовсе необязательно быть трудоголиками для успешной работы. Лишь 19% работодателей придерживаются противоположной точки зрения.
Однако отношение самих горожан к понятию трудоголизма весьма неоднозначно. Только 40% жителей Владивостока склонны считать трудоголизм заболеванием, тогда как остальные не видят в нем ничего патологического. Из них 12% совершенно уверены, что трудоголизм не является болезнью, а еще 47% склоняются к такому мнению, но не столь категоричны.
Мужчины более склонны рассматривать трудоголизм как норму, чем женщины. В частности, среди участников опроса младше 35 лет 65% не воспринимают трудоголизм как расстройство личности.
Что касается самооценки граждан, то 79% из числа опрошенных жителей Владивостока идентифицируют себя как трудоголиков. При этом 21% из них полностью убеждены в своем трудоголизме, а оставшиеся 58% выражают уверенность с некоторыми оговорками.
Интересно, что женщины чаще мужчин относят себя к категории трудоголиков. Также выяснилось, что молодые люди до 35 лет гораздо чаще признаются в своей приверженности работе, нежели респонденты старшего возраста (старше 45 лет) — соотношение составляет 79% против 72%. Наибольшее количество людей, считающих себя трудоголиками, наблюдается среди тех, чей ежемесячный доход превышает 100 тысяч рублей — таких набралось целых 81%.
Ранее «ФедералПресс» писал, что среднемесячная номинальная зарплата жителей Приморья в 2024 году составила 81,54 тысячи рублей, что на 18,5% больше, чем в 2023 году. Однако данный показатель все еще уступает среднему уровню по России и по Дальневосточному федеральному округу.