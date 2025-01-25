«Это не патология»: подавляющее число жителей Владивостока не видит трагедии в переработках

Однако отношение самих горожан к понятию трудоголизма весьма неоднозначно. Только 40% жителей Владивостока склонны считать трудоголизм заболеванием, тогда как остальные не видят в нем ничего патологического. Из них 12% совершенно уверены, что трудоголизм не является болезнью, а еще 47% склоняются к такому мнению, но не столь категоричны.