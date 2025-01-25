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Solaris и Rio в пролёте: Эксперт назвал самые надёжные корейские авто на вторичке

Южнокорейские машины завоевали в России огромную популярность из-за доступных цен и неплохой надёжности. Даже сейчас на вторичном рынке с бюджетом до полумиллиона рублей можно найти хорошие варианты. Их для RG.ru перечислил автоэксперт Александр Ковалёв.

Источник: Life.ru

Среди самых надёжных седанов за 500 тысяч он выделил Hyundai Accent. Эта машина известна своей выносливой подвеской, долгим сроком службы двигателя и устойчивостью кузова к ржавчине. Если автомобиль нужен для города, стоит обратить внимание на компактные модели вроде Hyundai Getz или Kia Picanto, которые отличаются экономичностью и удобством эксплуатации в тесных условиях мегаполиса.

Любителям же более просторных автомобилей Ковалёв советует рассмотреть Kia Spectra. Эта машина имеет вместительный салон и комплектации с богатым оснащением — редкость для одноклассников седана этого возраста.

Про более популярные модели вроде Kia Rio и Hyundai Solaris эксперт посоветовал забыть. Найти их в хорошем состоянии за 500 тысяч рублей практически нереально.

Ранее стало известно, что японский бренд автомобилей Suzuki хочет вернуться в Россию. Конечное решение будет приниматься в зависимости от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. Как только настанет благоприятная обсстановка, компания не заставит себя долго ждать.