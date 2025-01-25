Solaris и Rio в пролёте: Эксперт назвал самые надёжные корейские авто на вторичке

Среди самых надёжных седанов за 500 тысяч он выделил Hyundai Accent. Эта машина известна своей выносливой подвеской, долгим сроком службы двигателя и устойчивостью кузова к ржавчине. Если автомобиль нужен для города, стоит обратить внимание на компактные модели вроде Hyundai Getz или Kia Picanto, которые отличаются экономичностью и удобством эксплуатации в тесных условиях мегаполиса.