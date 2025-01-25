Доцент Ногайлиева: с 1 февраля семьям с детьми проиндексируют соцвыплаты

По ее словам, материнский капитал будет увеличен на 7,3% — размер запланированной инфляции в 2024 году. На первого ребенка он составит 676 тысяч рублей, а на второго — 893 тысячи или 217 тысяч рублей, если выплата на первенца уже была получена.