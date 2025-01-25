Доцент Ногайлиева: с 1 февраля семьям с детьми проиндексируют соцвыплаты

Несколько социальных выплат для семей с детьми проиндексируют с 1 февраля. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатиму Ногайлиеву.
По ее словам, материнский капитал будет увеличен на 7,3% — размер запланированной инфляции в 2024 году. На первого ребенка он составит 676 тысяч рублей, а на второго — 893 тысячи или 217 тысяч рублей, если выплата на первенца уже была получена.
Также увеличат пособия по беременности и родам. Минимум составит 103 285 рублей, максимум — 1 100 750 рублей. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года составит 9 227 рублей, максимальный будет равняться 68 995 рублям.
Кроме того, с 1 февраля проиндексируют ежемесячную денежную выплату на 7,3%.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявлял, что социальный фонд России выплатит разницу в индексации пенсий за январь вместе с февральской пенсией.
До этого стало известно, что в нижнюю палату парламента был внесен законопроект об увеличении пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя.