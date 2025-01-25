В Балхаше модернизируют аэропорт

В Балхаше продолжается реконструкция аэропорта, что позволит увеличить пассажиропоток с 13 тыс. до 40 тыс. человек в год. Модернизация проводится в два этапа: реконструкция рулёжных дорожек и перрона, а также капитальный ремонт здания аэровокзала и строительство помещения для службы специального автотранспорта. По первому этапу работы были завершены в конце декабря прошлого года, говорится в сообщении акимата Карагандинской области.
Строители уложили два слоя бетонного покрытия, а это порядка 114 тысяч квадратных метров, установили современное светосигнальное оборудование, обустроили полосы безопасности, дренажные системы и очистное сооружение. Параллельно с сентября продолжается реконструкция аэровокзала и строительство здания службы спецтранспорта. Завершение всех ремонтно-строительных работ запланировано на этот год.
В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог пояснили, что ремонт позволит привести характеристики и параметры аэродромных сооружений в соответствие с рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации.
Кроме этого, для оказания полного спектра услуг наземного обслуживания прорабатывается вопрос поэтапной закупки специализированной аэродромной техники за счёт бюджетных средств. В первую очередь планируется приобрести необходимую спецтехнику: аэродромный пожарный автомобиль, тягач, топливозаправщик и самоходный трап.
После полного завершения модернизации планируется расширить географию полётов из Балхаша в Шымкент, Жезказган и Туркестан.