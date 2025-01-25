В Балхаше модернизируют аэропорт

В Балхаше продолжается реконструкция аэропорта, что позволит увеличить пассажиропоток с 13 тыс. до 40 тыс. человек в год. Модернизация проводится в два этапа: реконструкция рулёжных дорожек и перрона, а также капитальный ремонт здания аэровокзала и строительство помещения для службы специального автотранспорта. По первому этапу работы были завершены в конце декабря прошлого года, говорится в сообщении акимата Карагандинской области.