Государственные пособия: 546 млрд тенге получили многодетные семьи

В 2024 году выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачено 818,1 тыс. человек на общую сумму 546,3 млрд тенге, в том числе: пособия многодетным семьям получили 579,5 тыс. семей на сумму 474,1 млрд тенге; пособия награжденным матерям — 238,5 тыс. человек на сумму 72,1 млрд тенге, передает DKnews.kz.