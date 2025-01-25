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Государственные пособия: 546 млрд тенге получили многодетные семьи

В 2024 году выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачено 818,1 тыс. человек на общую сумму 546,3 млрд тенге, в том числе: пособия многодетным семьям получили 579,5 тыс. семей на сумму 474,1 млрд тенге; пособия награжденным матерям — 238,5 тыс. человек на сумму 72,1 млрд тенге, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:

  • с 4 детьми — 16,03 МРП или 63 030 тенге;
  • с 5 детьми — 20,04 МРП или 78 798 тенге;
  • с 6 детьми — 24,05 МРП или 94 565 тенге;
  • с 7 детьми — 28,06 МРП или 110 332 тенге;
  • с 8 и более детьми — по 4 МРП или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

  • награжденным подвеской «Күміс алқа» — 6,40 МРП или 25 165 тенге;
  • награжденным подвеской «Алтын алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени — 7,40 МРП или 29 097 тенге.

Необходимо отметить, что с 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 6,5%.

экономика