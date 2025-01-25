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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 января

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

  • доллар: покупка 519,34 тенге, продажа — 522 тенге;
  • евро: покупка — 542,03 тенге, продажа — 547,01 тенге;
  • рубль торгуется в диапазоне 5,17 — 5,27 тенге.

В обменниках Астаны:

  • доллар покупают по 518,15 тенге, продают по 522,69 тенге;
  • евро: покупка — 541,11 тенге, продажа — 546,46 тенге;
  • рубль: покупка — 5,18 тенге, продажа — 5,25 тенге.

Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 517,84 тенге, 1 евро — 543,11 тенге, 1 рубль — 5,28 тенге.

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