Сколько легковых автомобилей импортировал Узбекистан в 2024 году?

Как отмечается, в число завезенных в страну автомобилей входит также импорт электромобилей.
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В числе стран-лидеров по импорту в Узбекистан легковых автомобилей в 2024 году — Китай и Южная Корея. Оттуда в страну ввезли 61 тысячу и 11,9 тысяч автомобилей соответственно.
Также в список стран импортеров легковых авто в 2024 году вошли:
- США — 639 ед.;
- Индия — 577 ед.;
- Япония — 168.;
- Другие страны — 374.
Вместе с тем, агентство представило данные о количестве произведенных автомобилей в республике в прошедшем году.
Согласно информации, в автомобильной промышленности в январе — декабре 2024 года крупными предприятиями было произведено 424 808 единиц легковых автомобилей различных типов.
Их распределение по моделям следующее:
- Cobalt — 164 887 ед.;
- Damas — 101 912 ед.;
- Lacetti-Gentra — 12 837 ед.;
- Tracker — 45 918 ед.;
- Onix — 41 661 ед.;
- KIA — 19 328 ед.;
- Chery — 6 301 ед.;
- BYD — 4 004 ед.;
- Haval — 2 473 ед.;
- Lada — 6 ед.;
- Специальные легковые автомобили — 25 481.