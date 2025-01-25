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Сколько легковых автомобилей импортировал Узбекистан в 2024 году?

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. С января по декабрь прошлого года в Узбекистан было импортировано 74,7 тысяч легковых автомобилей на $1,28 млрд. Об этом сообщает Агентство статистика РУз.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Как отмечается, в число завезенных в страну автомобилей входит также импорт электромобилей.

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В числе стран-лидеров по импорту в Узбекистан легковых автомобилей в 2024 году — Китай и Южная Корея. Оттуда в страну ввезли 61 тысячу и 11,9 тысяч автомобилей соответственно.

Также в список стран импортеров легковых авто в 2024 году вошли:

  • США — 639 ед.;
  • Индия — 577 ед.;
  • Япония — 168.;
  • Другие страны — 374.

Вместе с тем, агентство представило данные о количестве произведенных автомобилей в республике в прошедшем году.

Согласно информации, в автомобильной промышленности в январе — декабре 2024 года крупными предприятиями было произведено 424 808 единиц легковых автомобилей различных типов.

Их распределение по моделям следующее:

  • Cobalt — 164 887 ед.;
  • Damas — 101 912 ед.;
  • Lacetti-Gentra — 12 837 ед.;
  • Tracker — 45 918 ед.;
  • Onix — 41 661 ед.;
  • KIA — 19 328 ед.;
  • Chery — 6 301 ед.;
  • BYD — 4 004 ед.​;
  • Haval — 2 473 ед.;
  • Lada — 6 ед.;
  • Специальные легковые автомобили — 25 481.

экономика