В Ростове на Нахичевани снесут аварийный дом

В Ростове намерены снести двухэтажный аварийный дом, расположенный по улице 26-я Линия, 26. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
В документе отмечается, что у троих собственников намерены выкупить жилые помещения и землю под домом, которые потом должны перейти в муниципальную собственность. Для этого проведут оценку их рыночной стоимости.
При этом в постановлении уточняется, что если собственники не захотят передавать свое имущество, то администрация обратится в суд.