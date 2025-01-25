Старт серийного производства лайнера с пермскими двигателями снова откладывается

В этом году должны завершиться сертификационные полеты лайнера, оснащенного двигателями ПД-14, которые разработаны пермским АО «ОДК-Авиадвигатель» и производятся на АО «ОДК-Пермские моторы». В августе 2023 года представители ПАО «Яковлев» сообщали, что первые серийные МС-21 авиакомпании получат в 2024 — начале 2025 года, тогда речь шла о поставках шести бортов. В марте прошлого года господин Чемезов сказал, что в 2024 году перевозчики эти самолеты не получат.