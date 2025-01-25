Серийное производство самолета МС-21 перенесли на 2026 год

Серийный выпуск самолета МС-21 перенесли на 2026 год. По словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, в этом году планируется завершить сертификационные испытания, пишет ИА IrkutskMedia.
«Вот за этот год, я надеюсь, мы завершим все полеты. Там очень много полетов. И начиная со следующего года уже начнется серийное производство», — сообщил Сергей Чемезов агентству «ТАСС».
Напомним, что ранее серийное производство новых среднемагистральных пассажирских лайнеров МС-21 планировалось начать в 2025 году.
Добавим, что с 2014 года проект испытывает трудности из-за отказа поставок композитов для крыла и прекращения сотрудничества с зарубежными поставщиками в 2022 году. Это обострило необходимость импортозамещения 36 систем самолета, что требует адаптации конструкции. Ранее вице-премьер Денис Мантуров предложил рассмотреть укороченную версию фюзеляжа самолета.
Также руководитель ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») Андрей Богинский представил доклад о модернизации Иркутского авиазавода для серийного производства самолетов МС-21. Ожидается, что в год будет выпускаться до 36 машин, то есть по три самолета ежемесячно. В настоящее время на предприятии построены ангар для наземной отработки и кастомизации МС-21, корпус для инженерных служб, а также цех окончательной сборки военной техники, который позволил высвободить площади для МС-21.