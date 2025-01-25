Какие дороги отремонтируют в Восточном Казахстане

Состояние дорог Восточного Казахстана давно стало не просто инфраструктурной проблемой. Оно влияет на экономику региона, его туристический потенциал и даже социальное благополучие жителей. К примеру, туристы, которые приезжают в Восточный Казахстан, сталкиваются с трудностями на пути к уникальным природным объектам, таким как Рахмановские ключи или озеро Маркаколь. Дороги в эти места часто находятся в настолько плохом состоянии, что желание путешествовать угасает на полпути. Местный бизнес также сталкивается с проблемами: доставка товаров между населенными пунктами занимает больше времени и увеличивает затраты. Поэтому в 2024-м регион сделал амбициозный шаг, объявив Год дорог.
В прошлом году расходы на ремонт дорог в области заметно увеличились. В частности, на ремонт дорог областного и районного значения, а также улиц населенных пунктов было направлено 31,5 млрд тенге. Для сравнения, в 2023 году на эти цели выделили 20,4 млрд тенге.
Однако смогли ли власти оправдать ожидания жителей и решить многолетние проблемы?
Дороги, которые ждут десятилетиями
На фоне общего недовольства состоянием дорожной инфраструктуры жители востока наконец-то увидели завершение некоторых долгожданных проектов республиканского значения.
Главным событием года стало строительство моста через Бухтарминское водохранилище. Этот объект, который ждали 60 лет, соединил с областным центром и друг с другом сразу 7 районов.
Завершился и проект-долгострой, работы на котором затянулись на 7 лет — реконструкция республиканской трассы «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск». Здесь закончили последние 60 километров.
Это направление имеет стратегическое значение для региона. Ежедневно им пользуются около 8 тысяч автомобилей. Дорога соединяет не только юг и восток Казахстана, но и другие приграничные государства. Служит транзитным путем для стран Центральной Азии в Россию, и наоборот. Всего на реконструкцию трассы ушло порядка 300 миллиардов тенге.
На территории ВКО перед Новым годом сдали в эксплуатацию и участки международной трассы «Омск-Майкапчагай». Правда, в области Абай работы еще продолжаются, поэтому в полном объеме водители и пассажиры изменения ещё не почувствовали. Как и на трассе «Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи». Здесь всё ещё продолжается строительство дороги в обход Осиновского перевала.
Зато перемен дождались жители сел. В 2024 году в 11-ти населенных пунктах впервые появились асфальтированные дороги. В общей сложности на региональном уровне было обновлено 600 километров.
Реализовано 114 проектов по среднему ремонту, общей сложностью 600 километров. Из них 121 километр — по направлению к туристическим объектам. На трассах областного значения выполнены работы по 15-ти объектам. Это дороги Акжар-Шиликты-Зайсан, Акжар-Омск-Майкапчагай, Васильевка-Бозанбай, Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское, Большенарым-Курчум, Курчум-Калжыр и другие. По дорогам районного значения реализовано 99 проектов по среднему ремонту 380-ти километров дорог и улиц.
Но, несмотря на позитивные изменения, проблема остается масштабной. По данным на конец 2024 года, в 79 селах области по-прежнему нет асфальта.
Масштабные ремонты
По республиканской сети в области начались ремонты дорог Усть-Каменогорск-Риддер, Усть-Каменогорск-Семей, Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи. Жители областного центра оценили обновление 34,9 километра улиц города. Особенно значимым стал ремонт ключевых магистралей города, таких как проспект Абая и мост через реку Ульба.
В течение года было проведено среднее восстановление 38 участков дорог. В частности, отремонтированы улицы Кайсенова до Протозанова, проспект Абая от рынка «Дина» до Интернациональной, улица Крылова от проспекта Ауэзова до Победы. Также открыта новая набережная вдоль улицы Астана. В 2024 году завершено строительство 7 правых поворотов на дорогах. На сегодняшний день в городе насчитывается 60 таких поворотов.
Однако на этом фоне звучат и другие голоса. Горожане жалуются, что новые дороги быстро теряют качество. Асфальт трескается, лужи и ямы появляются уже спустя несколько месяцев после ремонта. Поэтому в регионе в этом году ко всем проектам привлекли Национальный центра качества дорожных активов.
С прошлого года ввели изменения, что теперь дороги не вводятся в эксплуатацию без положительных результатов нашей экспертизы. Мы можем в любой момент проверить объект. С виду вроде всё идеально, но лабораторные испытания показывают, асфальт недостаточно уплотнён. Значит, со временем возникнут проблемы. Всего за год мы провели 777 выездов, отобрали 2219 проб. Из них 628 не соответствовали нормам. И после наших проверок подрядчики переделали дороги на более чем 300 миллионов тенге.
Планы на 2025 год
В наступившем году область намерена продолжить дорожные преобразования. На 37 миллиардов тенге планируется реконструкция 392 километров республиканских дорог, включая маршруты, ведущие к туристическим зонам:
- «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи»;
- «Омск-Майкапчагай»;
- «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ».
Областные дороги также получат внимание, хотя сумма на их ремонт значительно меньше — 7,7 млрд тенге. В Усть-Каменогорске средний ремонт проведут на следующих улицах:
Перекресток проспекта Абая и улицы Интернациональная до автобусной остановки «Старый подхоз»; Проспект Шакарима и проспект Абая; Улица Кабанбай батыра от улицы Новаторов до улицы Малдубаева; Мост через реку Ульба на улице Интернациональная; Мосты через реку Ульба в районах улиц Крылова и Астана; Улица Рейша; Проспект Назарбаева от улицы Виноградова до улицы 30-й Гвардейской дивизии; От улицы Казахстан до улицы Горького; Улица Казахстан от улицы Бурова; Улица Севастопольская; Улица Кокжал Барак от проспекта Сатпаева до Северной магистрали; Улица Геологическая до улицы Волочаевская; Центральная улица микрорайона «Болашак»; Улица Брусиловская (район автовокзала); Проспекты Абая и Шакарима до областного специализированного медицинского центра; • Улица Иванова (20-й микрорайон); Центральная улица в 21-м микрорайоне.
2024 год показал, что регион может решать проблемы дорожной инфраструктуры, если за дело берутся комплексно. Однако объем задач все еще велик и вопрос качества ремонта остается острым.