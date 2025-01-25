Какие дороги отремонтируют в Восточном Казахстане

Состояние дорог Восточного Казахстана давно стало не просто инфраструктурной проблемой. Оно влияет на экономику региона, его туристический потенциал и даже социальное благополучие жителей. К примеру, туристы, которые приезжают в Восточный Казахстан, сталкиваются с трудностями на пути к уникальным природным объектам, таким как Рахмановские ключи или озеро Маркаколь. Дороги в эти места часто находятся в настолько плохом состоянии, что желание путешествовать угасает на полпути. Местный бизнес также сталкивается с проблемами: доставка товаров между населенными пунктами занимает больше времени и увеличивает затраты. Поэтому в 2024-м регион сделал амбициозный шаг, объявив Год дорог.