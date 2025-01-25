Доллар стал дешевле 520 тенге: продолжит ли курс снижаться дальше

При этом эксперт отметил, что ряд факторов сыграли свою роль в этой динамике и будут продолжать оказывать воздействие в ближайшее время. Это положительные итоги по экспортной динамике и вывод инвалютных средств в налоговых целях в тенге, традиционное остывание импорта в начале года.