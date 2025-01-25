В Energocom назвали среднюю закупочную цену электроэнергии для Молдовы в 2024 году

Около 13% электроэнергии, закупленной в 2024 году, было импортировано из Румынии и Украины, что вдвое больше, чем годом ранее. Сюда входят объемы, приобретенные на румынской фондовой бирже OPCOM, а также энергия, приобретенная у компаний, управляющих гидро- и атомными электростанциями из двух соседних стран — Nuclearelectrica, Hidroelectrica, «Укргидроэнерго» и «Энергоатома». Энергия импортировалась из Украины в дни и часы, когда в энергосистеме соседней страны были излишки. В основном в ночное время.