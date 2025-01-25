«Протон-ПМ» добивается банкротства дочерней компании

Основанием для этого стала подтвержденная судом задолженность общества свыше 23,85 млн руб. ООО «Космос строй» было зарегистрировано в 2002 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Компания зарегистрирована по одному адресу с АО «Протон-ПМ».
Как следует из материалов дела, в 2012—2014 годах «Протон-ПМ» выдало дочернему обществу займы на общую сумму 50 млн руб. Часть из них должник полностью не погасил. В 2023 году производитель двигателей обратился в суд с иском о взыскании с «Космос строя» 23,859 млн руб. Против удовлетворения исковых требований ответчик не возражал.
АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО “Энергомаш” ГК “Роскосмос”. Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня “Протон-ПМ” является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — изготовление ракетных двигателей и их составных единиц. Завод осуществляет производственную деятельность на площадках в Свердловском районе Перми и в микрорайоне Новые Ляды.