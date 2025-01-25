«Протон-ПМ» добивается банкротства дочерней компании

Как следует из материалов дела, в 2012—2014 годах «Протон-ПМ» выдало дочернему обществу займы на общую сумму 50 млн руб. Часть из них должник полностью не погасил. В 2023 году производитель двигателей обратился в суд с иском о взыскании с «Космос строя» 23,859 млн руб. Против удовлетворения исковых требований ответчик не возражал.