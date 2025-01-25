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«Байкалэнергосервис» признан недобросовестным поставщиком за срыв контрактов с ИЭСК

Компания нарушила условия договоров более чем на 29 млн рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

ООО «Байкалэнергосервис» включено в реестр недобросовестных поставщиков Иркутским УФАС в декабре 2024 года из-за срыва строительно-монтажных работ. Общество нарушило договоры с сетевой компанией более чем на 29 млн рублей, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщили в пресс-службе Иркутского УФАС России, ИЭСК заключила договоры с фирмой на проведение различных строительно-монтажных работ и поставку оборудования. Однако «Байкалэнергосервис» выполнил не все работы и сорвал сроки исполнения. Сетевая компания обратилась в суд для расторжения договоров с недобросовестным подрядчиком. УФАС внесло фирму в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года.

экономика