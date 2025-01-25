«Байкалэнергосервис» признан недобросовестным поставщиком за срыв контрактов с ИЭСК

Как сообщили в пресс-службе Иркутского УФАС России, ИЭСК заключила договоры с фирмой на проведение различных строительно-монтажных работ и поставку оборудования. Однако «Байкалэнергосервис» выполнил не все работы и сорвал сроки исполнения. Сетевая компания обратилась в суд для расторжения договоров с недобросовестным подрядчиком. УФАС внесло фирму в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года.