«Байкалэнергосервис» признан недобросовестным поставщиком за срыв контрактов с ИЭСК

ООО «Байкалэнергосервис» включено в реестр недобросовестных поставщиков Иркутским УФАС в декабре 2024 года из-за срыва строительно-монтажных работ. Общество нарушило договоры с сетевой компанией более чем на 29 млн рублей, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службе Иркутского УФАС России, ИЭСК заключила договоры с фирмой на проведение различных строительно-монтажных работ и поставку оборудования. Однако «Байкалэнергосервис» выполнил не все работы и сорвал сроки исполнения. Сетевая компания обратилась в суд для расторжения договоров с недобросовестным подрядчиком. УФАС внесло фирму в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года.