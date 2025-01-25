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В число главных производителей молока в СФО попал Красноярский край

КРАСНОЯРСК, 25 января, ФедералПресс. Красноярский край за минувший год произвел 398,9 тысячи тонн молока. Это третий показатель в Сибири после Новосибирской области и Алтайского края, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Повышение эффективности и конкурентоспособности молочного животноводства — в числе региональных приоритетов. В этом году за счет господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям доступно возмещение затрат на строительство, модернизацию объектов АПК, покупку оборудования, сельхозтехники, автомобильного транспорта, а также племенного материала», — прокомментировал региональный министр сельского хозяйства Илья Васильев.

За год заметно повысилась и продуктивность. Средний надой на одну корову достиг около 7,5 тысячи тонн, что на 347 килограммов больше, чем годом ранее, и соответствует второму месту по СФО. Первое занимает Томская область.

В правительстве добавили, что работа по расширению молочного производства в регионе продолжается. Так, в Минусинском районе в будущем должен появиться животноводческий комплекс на почти 2,7 тысячи голов, в Шушенском районе — на 2,4 тысячи.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как красноярский производитель поставил в КНР 20 тонн ультрапастеризованного молока, а также о том, как местные производители этого продукта получили помощь на 330 миллионов рублей.

экономика