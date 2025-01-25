Стали известно, как компании из Новосибирска дискредитируют самозанятость

В 2017 году в российском законодательстве появилось понятие «самозанятость». По данным ФНС, это сделали для того, чтобы легализовать тех, кто работает в сфере услуг, но при этом не платит налоги. В частности, репетиторы, автомеханики, гиды, сиделки и другие.