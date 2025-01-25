Стали известно, как компании из Новосибирска дискредитируют самозанятость

Уже несколько лет Новосибирская область остается лидером среди регионов Сибири по количеству самозанятых, а Новосибирск — в десятке российских городов по этому показателю. Города и субъекты страны гордятся такими показателями, однако в обществе растет недовольство — кто и как использует специальный налоговый режим. Новосибирские эксперты считают, что компании тем самым дискредитируют самозанятость, пишет издание BFM-Новосибирск.
В 2017 году в российском законодательстве появилось понятие «самозанятость». По данным ФНС, это сделали для того, чтобы легализовать тех, кто работает в сфере услуг, но при этом не платит налоги. В частности, репетиторы, автомеханики, гиды, сиделки и другие.
Как отметил основатель компании по аутсорсингу линейного персонала Preama Алексей Шаповалов, изначально идея самозанятости была весьма положительной. Многие россияне смогли легализовать свой доход, при этом не обременяя себя серьезными финансовыми обязательствами.
«Однако, по статистике, вопросы к самозанятости начали возникать не только у государства, но и самого общества. К сожалению, многие работодатели начали злоупотреблять этим форматом, подменяя трудовые отношения самозанятыми. Это привело к тому, что многие работники, изначально использовавшие самозанятость как возможность для временного заработка, столкнулись с незащищенностью», — подчеркнул эксперт.
В частности, работодатели, желая уйти от налогов, заключают с постоянными сотрудниками договоры как с самозанятыми. При этом нагрузка на сотрудника остается той же, однако у работника теперь нет оплачиваемых отпусков и больничных, а также не формируется трудовой стаж.
Алексей Шаповалов считает, что при этом упразднение статуса самозанятого не решит проблему, так как в результате уровень занятости останется прежним, а население также будет сталкиваться с нехваткой квалифицированных кадров.
«Люди, которые предпочитают работать на себя с ежедневной оплатой, скорее всего, уйдут обратно в неформальный сектор, избегая налоговых обязательств. В итоге это может привести к еще большей тени на рынке труда, а не к её светлому будущему», — подчеркнул эксперт.