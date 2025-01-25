Сколько стоит картофель в городах Казахстана

В январе 2025 года в некоторых торговых точках стоимость картошки увеличилась в два-три раза. После мер, принятых госорганами, в некоторых регионах цена снизилась.
Наиболее доступным остается картофель в Петропавловске — от 250 тенге за килограмм, в Павлодаре — от 250 до 370 тенге, Кокшетау — 260−300 тенге и Костанае — 290−364 тенге.
Далее идет Семей — здесь килограмм обходится в 320−380 тенге. В Уральске картошка стоит 310 тенге за кило.
В Туркестане «второй хлеб» на базарах и магазинах будет стоить 320−400 тенге за килограмм.
В Конаеве супермаркеты предлагают килограмм за 329 тенге, на базарах цена составляет 400 тенге.
Карагандинцам картофель обходится в 329 тенге. Жители Атырау покупают килограмм за 340 тенге.
В Актау стоимость картошки начинается от 350 тенге. Магазины и супермаркеты Актобе продают килограмм за 360−390 тенге.
Кызылординские магазины предлагают килограмм картофеля за 380−400 тенге.
От 400 тенге за килограмм стартует цена на картошку в магазинах Усть-Каменогорска, Талдыкоргана, Жезказгана и Тараза.
Лидерами по цене оказались Шымкент, Астана и Алматы. В Шымкенте магазины предлагают килограмм за 490 тенге, базары — 340−400 тенге. Столичным жителям картофель обойдется в 495−510 тенге, на базаре предлагают варианты за 300 тенге. В Алматы цена стартует от 500 тенге в магазинах, на базаре можно купить за 350−400 тенге.
Инфографика: Kazinform.
Картофель можно купить и по более демократичной цене от стабфондов. Продается он в сетевых супермаркетах. Однако «социальные» цены по стране тоже разные — от 100 до 330 тенге за килограмм.
Напомним, первыми, скачки цен на картофель объяснили в Актюбинской области: социальный продукт вырос сразу на 100 тенге. Позже прокомментировали причины роста цен на картофель в Минторговли и Минсельхозе.