Сколько стоит картофель в городах Казахстана

Лидерами по цене оказались Шымкент, Астана и Алматы. В Шымкенте магазины предлагают килограмм за 490 тенге, базары — 340−400 тенге. Столичным жителям картофель обойдется в 495−510 тенге, на базаре предлагают варианты за 300 тенге. В Алматы цена стартует от 500 тенге в магазинах, на базаре можно купить за 350−400 тенге.