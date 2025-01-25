Минсельхоз Казахстана: в стране нет дефицита говядины

Производимые в стране объемы говядины полностью удовлетворяют потребности населения.
Наряду с ростом производства говядины растет и общее поголовье. По итогам 2024 года поголовье крупного рогатого скота составило 7,8 млн голов, что на 18,5% больше по сравнению с 2023 годом. При этом необходимо отметить, что 55% поголовья приходится на крупные фермерские хозяйства (пять лет назад этот показатель составлял 45%).
С целью дальнейшего развития мясного животноводства осуществляется значительная государственная поддержка в виде субсидирования, ежегодные объемы которого составляют порядка 40,0 млрд тенге. Предусмотрено льготное кредитование проектов по мясному животноводству со ставкой 2,5% годовых.
Работа министерства направлена на уменьшение себестоимости производства мяса, которое достигается за счет внедрения технологий с минимизацией капитальных затрат.
С 2024 года реализуются проекты по внедрению австралийского опыта в мясном скотоводстве. Создаются мясные кластеры с полным циклом для производства продукции, начиная от заготовки кормов до реализации готовой продукции. МСХ осуществляет полное сопровождение каждого проекта.
В ближайшие два года планируется построить шесть откормочных площадок на 98 тысяч голов крупного рогатого скота, крупный откормочный комплекс на 50 тысяч голов малого рогатого скота и первую специализированную скотную биржу.
Что касается повышения цен, то они зависят от многих факторов. В их числе повышенный спрос соседних стран на мясо казахстанских производителей. Так, по итогам 2024 года экспорт говядины увеличился на 8,0 тыс. тонн и достиг 20,0 тыс. тонн.
Наличие стабильных рынков сбыта производимой продукции и благоприятной ценовой конъюнктуры является основополагающим фактором в дальнейшем развитии отрасли, считают в Минсельхозе Казахстана.