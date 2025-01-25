Минсельхоз Казахстана: в стране нет дефицита говядины

Наряду с ростом производства говядины растет и общее поголовье. По итогам 2024 года поголовье крупного рогатого скота составило 7,8 млн голов, что на 18,5% больше по сравнению с 2023 годом. При этом необходимо отметить, что 55% поголовья приходится на крупные фермерские хозяйства (пять лет назад этот показатель составлял 45%).