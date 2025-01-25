Прогноз: что будет с туризмом в мире в этом году

Условия: снижение инфляции и отсутствие обострений геополитических конфликтов.
С прошлого года в мире устойчивый спрос на турпоездки и перелеты.
В 2024-м мировой туризм вернулся на допандемийный уровень.
Мировой туризм может прирасти в 2025 году на 3−5% по сравнению с 2024 годом. Об этом пишет Республиканский союз турорганизаций со ссылкой на UN Tourism.
Условия: снижение инфляции и отсутствие обострений геополитических конфликтов.
С прошлого года в мире устойчивый спрос на турпоездки и перелеты.
В 2024-м мировой туризм вернулся на допандемийный уровень.