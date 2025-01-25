Где и как готовят специалистов для рыбной отрасли в Узбекистане

В их числе — Константин Тхай, ведущий специалист компании Eco-Geo-Construction. О студенческих годах молодой человек вспоминает тепло и отмечает, что вуз дал хорошую базу знаний и полезных навыков. А вот Мавжуда Мухаммадиева решила продолжить обучение в магистратуре Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменению климата Green University. И таких историй успеха у вуза немало.