Где и как готовят специалистов для рыбной отрасли в Узбекистане

В их числе — Константин Тхай, ведущий специалист компании Eco-Geo-Construction. О студенческих годах молодой человек вспоминает тепло и отмечает, что вуз дал хорошую базу знаний и полезных навыков. А вот Мавжуда Мухаммадиева решила продолжить обучение в магистратуре Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменению климата Green University. И таких историй успеха у вуза немало.
Открытый в Узбекистане в 2020 году с целью развития рыбной отрасли и совершенствования системы подготовки специалистов в этой сфере, филиал АГТУ проводит обучение бакалавров по направлениям:
- водные биоресурсы и аквакультура;
- экология и природопользование;
- продукты питания животного происхождения;
- экономика.
Сейчас здесь обучаются более 1 000 студентов. Идет процесс лицензирования четырех программ магистратуры.
Основное обучение проводится по российским учебным планам и образовательным программам, за исключением определенных дисциплин. Выпускникам выдается диплом основного учреждения, который признается в Узбекистане.
С 2022 года реализация образовательных программ в филиале осуществляется с привлечением научно-педагогических работников головного вуза и его филиала — Дмитровского рыбохозяйственного технологического института в формате онлайн и офлайн, что гарантирует высокий уровень качества образования.
Для повышения доступности преподаваемых в филиале образовательных программ для студентов, обладающих разным уровнем знания русского языка, в образовательные программы включены такие дисциплины, как «Русский язык и культура речи» и «Русский язык в профессиональной деятельности».
Готовить кадры помогают профильные предприятия, с которыми у филиала заключены договора о сотрудничестве — их уже более 30. Здесь студенты проходят учебную, ознакомительную и технологическую практику, а преподаватели на их базе проводят научные исследования.
Поэтому у наших студентов редко возникает вопрос о трудоустройстве, — говорит исполнительный директор филиала Абдуллажон Хамракулов. — Уже во время практики работодатели подписывают с ними договора о будущем трудоустройстве".
Еще одна важная задача вуза — повышение научного потенциала в рыбной отрасли. Такую работу ведут преподаватели С. Ким, Б. Камилов, С. Насриддинов, С. Дусмуратова и Г. Турсинбаева.
Наши студенты и педагоги проходят стажировки и курсы повышения квалификации в головном вузе, участвуют в научно-практических конференциях в разных странах.
«Студенты у нас очень активные. Они прекрасно учатся, развиваются, посещают культурные мероприятия и занимаются спортом. Лейля Хайруллаева, Исмоил Мирхайдаров и Мехрангиз Шомуротова стали обладателями государственных стипендий», — говорит преподаватель кафедры «Общая экология и экономика» Татьяна Дубовик.
В планах филиала много проектов по переподготовке кадров, научные исследования совместно с головным вузом, студенческий обмен, а также подготовка для реализации новой модели образования, которая стартует в РФ в 2026 году.