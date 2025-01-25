В городе Башкирии летом 2025 года завершат реконструкцию очистных сооружений

Он также посетил площадку строительства системы водоотведения в городских микрорайонах № 14 и 15. Готовность объекта составляет 85%, его планируют завершить к лету. Финансируется стройка за счет средств Фонда национального благосостояния России. Рустем Газизов ознакомился также с ходом строительства школы на 1225 мест в нефтекамском микрорайоне № 14. Рабочая поездка завершилась в Янауле, где возводится детская поликлиника на 150 посещений в день. В настоящее время на объекте ведется устройство фундаментов и армирование стен ниже нулевой отметки.