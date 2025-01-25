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В городе Башкирии летом 2025 года завершат реконструкцию очистных сооружений

В Нефтекамске продолжается реконструкция биологических очистных сооружений. Она ведется за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Работы уже выполнены на 48%. Заверить их планируют в июне текущего года. Об этом написал в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Башкирии Рустем Газизов, находящийся в рабочей поездке на северо-западе республики.

Источник: Телеграм-канал Рустема Газизова

Рустем Газизов ознакомился с работой местного ресурсоснабжающего предприятия, обеспечивающего водой Нефтекамск, Агидель, Краснокамский район Башкирии, побывал на строительстве главной канализационной насосной станции Нефтекамска. Здесь в настоящее время ведутся бетонные работы по галерее и вспомогательному производственному зданию.

Он также посетил площадку строительства системы водоотведения в городских микрорайонах № 14 и 15. Готовность объекта составляет 85%, его планируют завершить к лету. Финансируется стройка за счет средств Фонда национального благосостояния России. Рустем Газизов ознакомился также с ходом строительства школы на 1225 мест в нефтекамском микрорайоне № 14. Рабочая поездка завершилась в Янауле, где возводится детская поликлиника на 150 посещений в день. В настоящее время на объекте ведется устройство фундаментов и армирование стен ниже нулевой отметки.

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