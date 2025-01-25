В Татарстане на 2025 год утвержден минимальный план ввода жилья. Об этом сообщил глава ведомства Марат Айзатуллин.
По словам Айзатуллина, в республике планируется построить 3,3 миллиона квадратных метров жилья. Из них 1,5 миллиона квадратных метров введут в рамках индивидуального жилищного строительства, 1,7 миллиона — в сегменте многоквартирного инвестиционного жилья, 162 тысячи — по программе социальной ипотеки.
В текущем году жилье получат 24 многодетные семьи с пятью и более детьми, 66 молодых семей и три семьи из числа вынужденных переселенцев. В настоящее время ведется работа по обеспечению жильем детей-сирот.
Напомним, в Татарстане МРОТ повысили до 23,2 тысячи рублей. Этот показатель в регионе утвержден на 2025 год.