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В Татарстане на 2025 год утвержден минимальный план ввода жилья

Хотят построить 3,3 миллиона квадратных метров жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане на 2025 год утвержден минимальный план ввода жилья. Об этом сообщил глава ведомства Марат Айзатуллин.

По словам Айзатуллина, в республике планируется построить 3,3 миллиона квадратных метров жилья. Из них 1,5 миллиона квадратных метров введут в рамках индивидуального жилищного строительства, 1,7 миллиона — в сегменте многоквартирного инвестиционного жилья, 162 тысячи — по программе социальной ипотеки.

В текущем году жилье получат 24 многодетные семьи с пятью и более детьми, 66 молодых семей и три семьи из числа вынужденных переселенцев. В настоящее время ведется работа по обеспечению жильем детей-сирот.

Напомним, в Татарстане МРОТ повысили до 23,2 тысячи рублей. Этот показатель в регионе утвержден на 2025 год.

недвижимость