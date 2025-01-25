Донской министр Константин Рачаловский дал рекомендации по спасению озимых

На Юге России, включая и Ростовскую область, в январе температура воздуха оказалась выше климатической нормы на 2−7 градусов. Из-за этого донской министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский дал рекомендации, как не допустить гибели озимых культур, сообщается на сайте регионального правительства.