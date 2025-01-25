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Донской министр Константин Рачаловский дал рекомендации по спасению озимых

В Ростовской области поставили задачу не допустить гибели озимых культур.

Источник: Комсомольская правда

На Юге России, включая и Ростовскую область, в январе температура воздуха оказалась выше климатической нормы на 2−7 градусов. Из-за этого донской министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский дал рекомендации, как не допустить гибели озимых культур, сообщается на сайте регионального правительства.

По словам министра, в некоторых районах области, таких как Приазовье, южные и центральные регионы, в дневное время наблюдается слабая вегетация озимых культур.

Сейчас агрономы сосредоточили свое внимание на озимых полях, и главная их задача — не допустить гибели высаженных там культур, добавил министр.

— Особое внимание в этом году следует уделить правильному подбору сроков и видов ранневесенних подкормок для создания благоприятных условий для выхода посевов из перезимовки, — отметил Константин Рачаловский.

В Ростовской области озимыми засеяно почти 2,9 млн гектаров, из которых 88% уже взошли.

сельское хозяйство