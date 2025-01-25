Донской министр Константин Рачаловский дал рекомендации по спасению озимых

На Юге России, включая и Ростовскую область, в январе температура воздуха оказалась выше климатической нормы на 2−7 градусов. Из-за этого донской министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский дал рекомендации, как не допустить гибели озимых культур, сообщается на сайте регионального правительства.
По словам министра, в некоторых районах области, таких как Приазовье, южные и центральные регионы, в дневное время наблюдается слабая вегетация озимых культур.
Сейчас агрономы сосредоточили свое внимание на озимых полях, и главная их задача — не допустить гибели высаженных там культур, добавил министр.
— Особое внимание в этом году следует уделить правильному подбору сроков и видов ранневесенних подкормок для создания благоприятных условий для выхода посевов из перезимовки, — отметил Константин Рачаловский.
В Ростовской области озимыми засеяно почти 2,9 млн гектаров, из которых 88% уже взошли.