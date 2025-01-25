КазМунайГаз развивает стандарты охраны труда и экологии

Безопасность — непрерывный процесс, требующий постоянной работы и совершенствования. Это одна из наших главных корпоративных ценностей. Руководители на всех уровнях несут особую ответственность, и должны своим примером вдохновлять команду и подтверждать приверженность этим принципам. КМГ продолжит целенаправленную работу в области охраны труда и защиты окружающей среды, уделяя особое внимание безопасности и благополучию работников на производственных объектах.