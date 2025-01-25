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КазМунайГаз развивает стандарты охраны труда и экологии

АСТАНА, 25 янв. — Sputnik. В Астане состоялся IX ежегодный форум генеральных директоров дочерних организаций АО НК «КазМунайГаз» — «Лидерство в развитии культуры безопасности». Об этом сообщила пресс-служба нефтегазового холдинга.

Источник: Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

В нем приняли участие глава «КазМунайГаза» Асхат Хасенов, руководители дочерних предприятий КМГ, представители крупных нефтегазовых компаний «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.», «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.».

Участники обсудили вопросы производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

В своём выступлении Асхат Хасенов отметил, что «КазМунайГаз» уделяет особое внимание созданию безопасных условий труда, защите здоровья сотрудников и сохранению экологического баланса в регионах присутствия.

Безопасность — непрерывный процесс, требующий постоянной работы и совершенствования. Это одна из наших главных корпоративных ценностей. Руководители на всех уровнях несут особую ответственность, и должны своим примером вдохновлять команду и подтверждать приверженность этим принципам. КМГ продолжит целенаправленную работу в области охраны труда и защиты окружающей среды, уделяя особое внимание безопасности и благополучию работников на производственных объектах.

глава КМГ

Своим опытом в этой области поделились представители NCOC, ТШО и КПО.

В рамках форума за достижения в области охраны труда и защиты окружающей среды отмечены дочерние предприятия КМГ. Также за предотвращение потенциально опасных ситуаций наградили лучших наблюдателей карт безопасности «Қорғау»:

  • по направлению «Разведка и добыча»: Руслан Ажгереев — слесарь электрик производственно-технического департамента, ТОО «Урал Ойл энд Газ»;
  • по направлению «Транспортировка»: Батыржан Айбеков — ведущий механик по автотранспорту НПС «Каражанбас» МНУ, АО «КазТрансОйл»;
  • по направлению «Переработка»: Амангелді Демеген — начальник участка транспортировки газа и газового конденсата ТОО «КазГПЗ»;
  • по направлению «Нефтесервис»: Ануарбек Сабихов — старший инженер оперативно-диспетчерской группы ТОО «Мангистауэнергомунай».

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