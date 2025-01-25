КазМунайГаз развивает стандарты охраны труда и экологии

В нем приняли участие глава «КазМунайГаза» Асхат Хасенов, руководители дочерних предприятий КМГ, представители крупных нефтегазовых компаний «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.», «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.».
Участники обсудили вопросы производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
В своём выступлении Асхат Хасенов отметил, что «КазМунайГаз» уделяет особое внимание созданию безопасных условий труда, защите здоровья сотрудников и сохранению экологического баланса в регионах присутствия.
Безопасность — непрерывный процесс, требующий постоянной работы и совершенствования. Это одна из наших главных корпоративных ценностей. Руководители на всех уровнях несут особую ответственность, и должны своим примером вдохновлять команду и подтверждать приверженность этим принципам. КМГ продолжит целенаправленную работу в области охраны труда и защиты окружающей среды, уделяя особое внимание безопасности и благополучию работников на производственных объектах.
Своим опытом в этой области поделились представители NCOC, ТШО и КПО.
В рамках форума за достижения в области охраны труда и защиты окружающей среды отмечены дочерние предприятия КМГ. Также за предотвращение потенциально опасных ситуаций наградили лучших наблюдателей карт безопасности «Қорғау»:
- по направлению «Разведка и добыча»: Руслан Ажгереев — слесарь электрик производственно-технического департамента, ТОО «Урал Ойл энд Газ»;
- по направлению «Транспортировка»: Батыржан Айбеков — ведущий механик по автотранспорту НПС «Каражанбас» МНУ, АО «КазТрансОйл»;
- по направлению «Переработка»: Амангелді Демеген — начальник участка транспортировки газа и газового конденсата ТОО «КазГПЗ»;
- по направлению «Нефтесервис»: Ануарбек Сабихов — старший инженер оперативно-диспетчерской группы ТОО «Мангистауэнергомунай».