Узбекистан продолжит обслуживать афганскую железную дорогу Хайратон — Мазари-Шариф

В Ташкенте состоялась встреча министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова с делегацией Афганистана, которую возглавил заместитель министра общественных работ по вопросам железной дороги Мухаммаджон Махмадали Сохибзода.
В ходе встречи ее участники обсудили перспективы сотрудничества между железнодорожными администрациями Узбекистана и Афганистана, в том числе ускорения реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги, а также договорились о совместной организации дальнейших работ.
Кроме того, в целях дальнейшего укрепления активного сотрудничества между железнодорожными администрациями двух стран достигнута договоренность о продлении контракта на эксплуатацию и обслуживание железной дороги «Хайратон — Мазари-Шариф».
При этом оператором, обслуживающим данную линию, останется компания «Согдиана транс», принадлежащая «Узбекистон темир йуллари». Последний раз контракт по данному вопросу продлевался на полгода летом 2024 года.