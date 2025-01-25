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Узбекистан продолжит обслуживать афганскую железную дорогу Хайратон — Мазари-Шариф

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Железнодорожные администрации Узбекистана и Афганистана достигли договоренности о продлении контракта на эксплуатацию и обслуживание железной дороги «Хайратон — Мазари-Шариф». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РУз.

Источник: Sputnik.uz

В Ташкенте состоялась встреча министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова с делегацией Афганистана, которую возглавил заместитель министра общественных работ по вопросам железной дороги Мухаммаджон Махмадали Сохибзода.

В ходе встречи ее участники обсудили перспективы сотрудничества между железнодорожными администрациями Узбекистана и Афганистана, в том числе ускорения реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги, а также договорились о совместной организации дальнейших работ.

Кроме того, в целях дальнейшего укрепления активного сотрудничества между железнодорожными администрациями двух стран достигнута договоренность о продлении контракта на эксплуатацию и обслуживание железной дороги «Хайратон — Мазари-Шариф».

При этом оператором, обслуживающим данную линию, останется компания «Согдиана транс», принадлежащая «Узбекистон темир йуллари». Последний раз контракт по данному вопросу продлевался на полгода летом 2024 года.

экономика