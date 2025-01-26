Нацбанк обнародовал курс евро и курс доллара на 26 января

В Национальном банке определили курсы валют на 26 января 2025 года, воскресенье. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены на 25 января.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на воскресенье, 26 января, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4162 белорусского рубля, 1 евро — 3,5574 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4121 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые были установлены на пятницу, 24 января, и субботу, 25 января, курс доллара, курс евро и курс российского рубля абсолютно не поменялись.
А еще средняя зарплата выросла более чем на 362 рубля в Беларуси.