Россиянам рассказали, на сколько вырастут соцвыплаты с 1 февраля

В России с 1 февраля 2025 года десятки социальных выплат вырастут на 9,5%. Подробнее о том, какую прибавку к пособиям получат россияне, aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Размер маткапитала на второго ребенка превысит 912 тыс. рублей при условии, что первый ребенок был рожден до 1 января 2020 года. В то же время на первого ребенка семейный капитал превысит 690 тыс. рублей, доплата при рождении второго ребенка в таком случае увеличится почти до 222 тысяч рублей. Неиспользованный остаток маткапитала также проиндексируют на 9,5%.
«Индексация распространяется и на другие выплаты. Например, размер единовременного пособия при рождении ребёнка с 1 февраля составит около 27 тысяч рублей, а минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет будет выше 10 тысяч рублей», — отметил Балынин.
Также увеличатся выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидам с детства первой группы до 10 950 рублей.
«Считаю важным напомнить о том, что МРОТ и прожиточный минимум с 1 января были проиндексированы на 16,5% и 14,75% соответственно. Сумма прожиточного минимума влияет на размер социальной доплаты к пенсии, на размер единого пособия на детей и на выплаты из средств материнского капитала. Поэтому можно с уверенностью сказать, что десятки миллионов людей получат социальные выплаты, проиндексированные в 1,5 раза выше инфляции. МРОТ, в свою очередь, влияет на минимальные размеры отпускных, пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам», — подчеркнул экономист.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала aif.ru, что более 38 млн пенсионеров в РФ получат доплаты в феврале.