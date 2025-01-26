Россиянам рассказали, на сколько вырастут соцвыплаты с 1 февраля

«Считаю важным напомнить о том, что МРОТ и прожиточный минимум с 1 января были проиндексированы на 16,5% и 14,75% соответственно. Сумма прожиточного минимума влияет на размер социальной доплаты к пенсии, на размер единого пособия на детей и на выплаты из средств материнского капитала. Поэтому можно с уверенностью сказать, что десятки миллионов людей получат социальные выплаты, проиндексированные в 1,5 раза выше инфляции. МРОТ, в свою очередь, влияет на минимальные размеры отпускных, пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам», — подчеркнул экономист.