В Казахстане начали отслеживать и блокировать переводы денег мошенникам

Центр представляет собой цифровую платформу, позволяющую всем подключённым к ней участникам обмениваться сообщениями в режиме реального времени и быстро блокировать подозрительные операции. Их помечают специальной маркировкой и отслеживают как банки-отправители, так и банки-получатели. Поэтому даже если деньги со счёта пострадавшего были списаны, они могут быть заблокированы и не выплачены потенциальному получателю-мошеннику. По данным Нацбанка РК, большая часть заблокированных средств — 760,9 млн тг, или 78,7% — были признаны подозрительными переводами ещё на стороне банка-отправителя. Выплату 206,1 млн тг предотвратили банки-получатели.