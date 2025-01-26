В Челябинской области на развитие туризма потратят треть миллиарда рублей

«На 2025 год пока запланировано 340 миллионов рублей. Но в марте пройдут конкурсы на соискание федерального финансирования. Мы искренне надеемся, что проекты Челябинской области победят во многих этих конкурсах. И цифра к марту изменится в большую сторону», — прокомментировал председатель комитета Евгений Илле.