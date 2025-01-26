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В Челябинской области на развитие туризма потратят треть миллиарда рублей

Денежные средства будут направлены на поддержку инвесторов, улучшающих инфраструктуру и повышающих привлекательность местных маршрутов для путешественников. Об этом шла речь на комитете по экономической политике и предпринимательству Законодательного Собрания Челябинской области.

«На 2025 год пока запланировано 340 миллионов рублей. Но в марте пройдут конкурсы на соискание федерального финансирования. Мы искренне надеемся, что проекты Челябинской области победят во многих этих конкурсах. И цифра к марту изменится в большую сторону», — прокомментировал председатель комитета Евгений Илле.

Между прочим с этого года в региона реализуется новый проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В планах — привлечь субсидии из федеральной казны на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных гостиничных домов.

По мнению парламентариев, необходим комплексный подход в развитии туристической отрасли. Важно строить дороги к туристическим объектам и обеспечивать их всей необходимой инфраструктурой.

экономика
туризм и отдых
бюджет