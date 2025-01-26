Рост цен в Хабаровском крае замедлился и стал ниже среднероссийского

В Хабаровском крае годовая инфляция уменьшилась до 7,36% и оказалась ниже средних значений по Дальневосточному федеральному округу и России в целом. Об этом говорится в новой статистике Банка России.
По данным регулятора, замедление инфляции зафиксировано во всех сегментах потребительской корзины региона. Этому способствовало расширение предложения некоторых товаров и услуг, изменение тарифов на железнодорожные перевозки, а также эффект высокой базы 2023 года для отдельных категорий.
В декабре 2024 года рост цен на продовольственные товары в крае замедлился до 8,92% с 9,58% в августе. Наибольшие колебания наблюдались в категории плодоовощной продукции: прирост цен увеличился до 7,66% в ноябре, но снизился до 6,92% в декабре. Рост цен на непродовольственные товары демонстрировал устойчивое замедление. В августе прирост составлял 6,16%, а к декабрю снизился до 3,51%.
Цены на услуги также показали положительную динамику. В декабре прирост составил 10,06% по сравнению с 10,58% в августе. При этом стоимость услуг ЖКХ оставалась стабильной с октября на уровне 11,81%. Наибольшие колебания отмечены в секторе пассажирских перевозок: в октябре прирост цен достиг 25,06%, в ноябре — 27,25%, но в декабре он снизился до 15,60%.
В целом динамика показывает, что региону удаётся сохранять стабильность на фоне более высоких средних значений по ДФО (8,66%) и РФ (9,52%).