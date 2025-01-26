Рост цен в Хабаровском крае замедлился и стал ниже среднероссийского

В декабре 2024 года рост цен на продовольственные товары в крае замедлился до 8,92% с 9,58% в августе. Наибольшие колебания наблюдались в категории плодоовощной продукции: прирост цен увеличился до 7,66% в ноябре, но снизился до 6,92% в декабре. Рост цен на непродовольственные товары демонстрировал устойчивое замедление. В августе прирост составлял 6,16%, а к декабрю снизился до 3,51%.