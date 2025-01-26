Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 26 января

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 519,33 тенге, продажа — 521,85 тенге;
- евро: покупка — 542,31 тенге, продажа — 547,08 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,17 — 5,27 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 517 тенге, продают по 522,27 тенге;
- евро: покупка — 540 тенге, продажа — 547 тенге;
- рубль: покупка — 5,15 тенге, продажа — 5,25 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 517,84 тенге, 1 евро — 543,11 тенге, 1 рубль — 5,28 тенге.