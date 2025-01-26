В Узбекистан возвращается известная пакистанская компания

На встрече были обсуждены перспективы реализации совместных проектов в Узбекистане в сфере промышленности, торговли, информационных технологий и других отраслях, условия и возможности, созданные в нашей стране для предпринимателей и иностранных инвесторов, а также вопросы налаживания взаимовыгодного сотрудничества с узбекскими партнерами.