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В Узбекистан возвращается известная пакистанская компания

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Известная пакистанская компания возвращается в Узбекистан для реализации новых инвестиционных проектов, сообщает ИА «Дунё».

Источник: МИВТ Узбекистана

Детали предстоящего взаимодействия обсудили Посол Узбекистана Алишер Тухтаев и глава компании «Tabani Corp» Абдул Рауф Табани.

На встрече были обсуждены перспективы реализации совместных проектов в Узбекистане в сфере промышленности, торговли, информационных технологий и других отраслях, условия и возможности, созданные в нашей стране для предпринимателей и иностранных инвесторов, а также вопросы налаживания взаимовыгодного сотрудничества с узбекскими партнерами.

говорится в сообщении

Абдул Табани отметил, что в последние годы он наблюдает позитивные изменения во всех сферах социально-экономической жизни республики, подчеркнув, что она «открылась миру», став одной из немногих стран со стабильной экономикой.

Мы хотим вернуться на рынок Узбекистана, чтобы внести свой вклад в общее процветание наших братских народов, воспользовавшись благоприятными условиями и уникальными возможностями, созданными для предпринимателей и иностранных инвесторов.

сказал он

Достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере легкой промышленности, реализации совместного инвестиционного проекта с узбекскими партнерами в текстильной отрасли, внедрении передового опыта и современных технологических решений.

Пакистанский предприниматель также выразил готовность к взаимодействию в сферах услуг и цифровизации сельского хозяйства, внедрения современных ИТ-разработок в бизнес.

Стороны обсудили вопрос организации визита в Узбекистан пакистанской делегации для ознакомления с условиями ведения бизнеса в республике, переговоров с партнерами, а также создания совместных проектов.

экономика