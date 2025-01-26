В Узбекистан возвращается известная пакистанская компания

Детали предстоящего взаимодействия обсудили Посол Узбекистана Алишер Тухтаев и глава компании «Tabani Corp» Абдул Рауф Табани.
На встрече были обсуждены перспективы реализации совместных проектов в Узбекистане в сфере промышленности, торговли, информационных технологий и других отраслях, условия и возможности, созданные в нашей стране для предпринимателей и иностранных инвесторов, а также вопросы налаживания взаимовыгодного сотрудничества с узбекскими партнерами.
Абдул Табани отметил, что в последние годы он наблюдает позитивные изменения во всех сферах социально-экономической жизни республики, подчеркнув, что она «открылась миру», став одной из немногих стран со стабильной экономикой.
Мы хотим вернуться на рынок Узбекистана, чтобы внести свой вклад в общее процветание наших братских народов, воспользовавшись благоприятными условиями и уникальными возможностями, созданными для предпринимателей и иностранных инвесторов.
Достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере легкой промышленности, реализации совместного инвестиционного проекта с узбекскими партнерами в текстильной отрасли, внедрении передового опыта и современных технологических решений.
Пакистанский предприниматель также выразил готовность к взаимодействию в сферах услуг и цифровизации сельского хозяйства, внедрения современных ИТ-разработок в бизнес.
Стороны обсудили вопрос организации визита в Узбекистан пакистанской делегации для ознакомления с условиями ведения бизнеса в республике, переговоров с партнерами, а также создания совместных проектов.