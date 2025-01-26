«СберТройка» ответила на претензии новосибирской прокуратуры

— Круглосуточная линия поддержки — по номеру 8−800−700−34−46. Каждый может получить консультации без очередей. 23 января ООО «СберТройка» расширило свою агентскую сеть для пополнения. Теперь пополнить социальные карты можно через мобильные приложения Газпромбанка, «ВТБ» и Альфа-Банка. Также компания увеличивает точки приема наличных платежей, — добавили в «СберТройке».