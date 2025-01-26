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«СберТройка» ответила на претензии новосибирской прокуратуры

Ранее предостережение из-за перебоев с новой транспортной картой получил новосибирский министр.

Источник: Прецедент

В компании «СберТройка» перечислили те меры, которые предпринимаются для решения проблем по оплате проезда.

— «СберТройка», если нет возможности поддерживать транспортные карты, которые находятся в активном состоянии в Новосибирской области, обязана своими силами и за свой счет обеспечить их замену, — сообщили изданию «НГС» в компании.

В Новосибирской области организованы пять центров обслуживания населения «СберТройки», шестой вскоре откроется в Искитиме. Пассажиры могут получить ответы на вопросы по горячей линии.

— Круглосуточная линия поддержки — по номеру 8−800−700−34−46. Каждый может получить консультации без очередей. 23 января ООО «СберТройка» расширило свою агентскую сеть для пополнения. Теперь пополнить социальные карты можно через мобильные приложения Газпромбанка, «ВТБ» и Альфа-Банка. Также компания увеличивает точки приема наличных платежей, — добавили в «СберТройке».

23 января прокуратура объявила предостережение заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства и руководству ООО «СберТройка» за сбои новой платежной системы.

Столичная компания выиграла конкурс и получила статус регионального оператора еще осенью 2023 года, поэтому время для того, чтобы наладить систему, у нее было.

Архип ВЕТРОВ.