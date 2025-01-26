Ремонтировать стадион имени 50-летия Октября начали в Керчи

«Центральный стадион — место, где выросли сотни спортсменов, проходили соревнования высокого уровня, и сегодня опытные наставники продолжают тренировать ребят. В разных кружках ДЮКФП занимается более 1,2 тысяч детей разных возрастов по 11 видам спорта. Ремонт спортивного комплекса будет организован так, чтобы работы не помешали занятиям, тренировочный процесс прерываться не будет», — прокомментировал Олег Каторгин.