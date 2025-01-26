Ремонтировать стадион имени 50-летия Октября начали в Керчи

В Керчи начали ремонтировать стадион имени 50-летия Октября. На работы выделили 400 млн рублей из бюджета Крыма, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети главы города Олега Каторгина.
Сейчас подрядчик завозит стройматериалы, оборудует строительный городок и выполняет демонтажные работы. Запланироавно заменить системы водоснабжения и водоотведения, сетей наружного освещения, а также частично ливневой канализации. После специалисты укрепят конструкции, отремонтируют фасады, кровлю и водостоки трибун. Кроме того, рабочие заменят покрытия беговых дорожек — вместо рулонного покрытия будут использовать наливное.
«Центральный стадион — место, где выросли сотни спортсменов, проходили соревнования высокого уровня, и сегодня опытные наставники продолжают тренировать ребят. В разных кружках ДЮКФП занимается более 1,2 тысяч детей разных возрастов по 11 видам спорта. Ремонт спортивного комплекса будет организован так, чтобы работы не помешали занятиям, тренировочный процесс прерываться не будет», — прокомментировал Олег Каторгин.