«Мотовилиха» взыскала деньги с производителя пушек для танка «Армата»

Как следует из судебного акта, в 2017 году стороны заключили договор на поставку 24 заготовок, которые были обозначены в судебном акте как «2А82−1М.01−101/ОБ» на сумму более 35,3 млн руб. Ответчик произвел поставку продукции на 28,246 млн руб. Средства в размере более 619,8 млн руб. «Завод № 9» не выплатил. Исковые требования ПАО были удовлетворены.