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«Мотовилиха» взыскала деньги с производителя пушек для танка «Армата»

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск ПАО «Мотовилихинские заводы» к производителю артиллерийских орудий АО «Завод № 9» (Екатеринбург).

Источник: Коммерсантъ

Как следует из судебного акта, в 2017 году стороны заключили договор на поставку 24 заготовок, которые были обозначены в судебном акте как «2А82−1М.01−101/ОБ» на сумму более 35,3 млн руб. Ответчик произвел поставку продукции на 28,246 млн руб. Средства в размере более 619,8 млн руб. «Завод № 9» не выплатил. Исковые требования ПАО были удовлетворены.

Как следует из открытых источников, 2А82−1М — это пушка для танка Т-14 на платформе «Армата». По данным ресурса. bmpd.livejournal.com/3484990.html, специализирующегося на оборонное-промышленном комплексе, в 2018 году было объявлено о поставке 132 машин.