Имущество воронежского авиазавода снова выставили на торги за 189 млн рублей

В состав лота входят ⅗ доли права собственности на нежилое одноэтажное здание площадью 36, 6 тыс. кв. м и право аренды ⅗ доли участка на 3,7 га в районе промышленной застройки на улице 40 лет Октября, 309. Также на продажу выставлены эстакада площадью 32,5 кв. м, ванна для испытания лодок, кольцевой монорельс, трансформаторная подстанция, распределительный пункт, силовой трансформатор ТСМА-560/6, телефонная линия, внутриплощадочные сети и ограждения из колючей проволоки. При этом инженерные коммуникации в неудовлетворительном состоянии, теплопроводные сети отсутствуют, а электроэнергия и вода отключены.