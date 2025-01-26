В Самаре на 263 рубля упала средняя заработная плата

Согласно опубликованным на сайте организации данным, средний размер зарплаты составил 66 тысячи 405 рублей. По сравнению с сентябрем 2024 года, она уменьшилась на 263 рубля. Тогда жители областного центра получали 66 тысяч 668 рублей. Если сравнивать зарплату с октябрем 2023 года, то она выросла на 17,8%.