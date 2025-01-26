В Самаре на 263 рубля упала средняя заработная плата

В Самаре упала средняя заработная плата. Такие данные следуют из доклада Самарастата об основных социально-экономических показателях за октябрь 2024 года.
Согласно опубликованным на сайте организации данным, средний размер зарплаты составил 66 тысячи 405 рублей. По сравнению с сентябрем 2024 года, она уменьшилась на 263 рубля. Тогда жители областного центра получали 66 тысяч 668 рублей. Если сравнивать зарплату с октябрем 2023 года, то она выросла на 17,8%.
Всего в Самаре официально числится 971,3 тыс. работников организаций. Примерно 4,6 тыс. безработных зарегистрированы в службе занятости.