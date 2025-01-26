Казанский авиазавод в 2025 году планирует выпустить четыре самолета Ту-214

По словам министра, сейчас на авиазаводе построили новые цеха, приобретено оборудование идет обучение сотрудников. Тем не менее в прошлом году планировалось выпустить семь самолетов Ту-214. Но сроки поставок этих судов были изменены вместе с корректированием комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года.