Казанский авиазавод в 2025 году планирует выпустить четыре самолета Ту-214

Нужно нагонять большой объем, Казанский авиазавод пытается сделать то, что уже 30 лет не делалось, прокомментировал сборку и выпуск гражданских самолетов Ту-214 глава Минпормторга Татарстана Олег Коробченко в программе «Интервью без галстука».
По словам министра, сейчас на авиазаводе построили новые цеха, приобретено оборудование идет обучение сотрудников. Тем не менее в прошлом году планировалось выпустить семь самолетов Ту-214. Но сроки поставок этих судов были изменены вместе с корректированием комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года.
Поэтому сначала речь должна идти о производстве одного самолете Ту-214, а в 2025 году — о четырех, хотя планировалось выпустить 10 таких судов.