В Волгограде с февраля еще одна парковка станет платной

Примечательно, что до последнего времени парковкой ТРК «Европа» пользовались не только работники и посетители комплекса, но и гости, а также сотрудники находящихся рядом отеля и бизнес-центра. В последнем, помимо офисов, располагается один из волгоградских судебных участков.